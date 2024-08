Creat: Actualitzat:

Les eleccions deixen de vegades un escenari, fruit de la voluntat del poble, que fa que les sumes per obtenir majories siguin difícils i fins i tot poc naturals. Fa uns anys la majoria de països democràtics es movien en bipartidismes, dit de pas que acontentaven els grans partits, en els quals cíclicament l’alternança de poder oscil·lava en l’eix esquerra-dreta. En canvi, ara, els taulers són molt més complexos. A la ideologia bàsica, amb el desitjat centre, se sumen els extremistes populistes i altres variables al voltant de temes com el nacionalisme o aliances internacionals. Aquesta barreja de vots i la proliferació de partits aboca a pactes de vegades amb aliances tan inversemblants com antinaturals. I és que la suma per la majoria a la investidura moltes vegades obliga a tantes variables que els governs són cada cop més dèbils. Si bé els pactes obliguen els partits a buscar punts en comú, fan més fràgils els governs que viuen sota la pressió de tots aquells que els donen suport, obligats a satisfer les seves demandes, les que han obtingut a canvi dels apreciats dels vots. Oportunitat també per a petits partits que s’han de conformar amb la representació parlamentària a ser decisius i obtenir el sí en algunes demandes. Satisfer els seus electors o en alguns casos acabar-los d’encabronar i perdre’ls per a les pròximes eleccions. Tot moviment té els seus pros i contres.