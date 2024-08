Estem d’enhorabona

Creat: Actualitzat:

No podríem estar més satisfets, o sí, perquè sempre en volem més, i sobretot quan el treball està fet des de la passió. Acabem un mes d’agost del 2024 amb una traca ben sonora, o el que altrament de forma més vehement diríem un cop de puny sobre la taula, posant al capdavant de tot la cultura pirinenca, més concretament la cultura popular pirinenca. L’anunci que l’Ivan Caro rebrà aquest dissabte el premi mossèn Albert Vives per la seva contribució a la difusió i dinamització del folk i la cultura del Pirineu no tan sols ens alegra per qui és l’Ivan i els lligams que hi tenim, sinó que ens omple de joia pel que significa per al nostre territori. Dies abans, la cultura popular pirinenca representada per una part del seu territori, l’andorrà, s’exhibia al festival de més prestigi en el seu àmbit, l’Ésdansa. A partir d’un projecte presentat per l’Esbart Valls del Nord amb la representació de l’adaptació dansaire de L’última ossa d’Ordino, s’hi van desenvolupar diverses activitats i entre el mateix esbart i l’Associació de Cultura Popular d’Ordino van donar a conèixer bona part de la cultura popular del país. La proposta va captivar el públic assistent, que es va admirar de la riquesa de les nostres tradicions. I si em permeteu aprofitaré l’encadenament de fets i la culminació d’aquest agost per acabar amb una reivindicació que mai em cansaré de fer: la creació d’una direcció de cultura popular encarregada de difondre i divulgar, de generar programes de recerca i formatius, de promoure festes i elements festius, que afavoreixi l’intercanvi de coneixements i experiències... Hi ha tanta feina a fer!