Organyà, novament

Aquest cap de setmana torna la cita ineludible amb la lletra impresa a les nostres contrades: la Fira del llibre del Pirineu d’Organyà. La fira ha esdevingut amb el temps un punt de trobada del sector i un excel·lent aparador on trobar el catàleg conjunt de les editorials del país, en un món del llibre en el qual cada vegada impera més la novetat i perd protagonisme el fons. El sector editorial andorrà també hi serà present, amb un pes que s’ha anat incrementant any rere any per l’augment de la producció i el creixent nombre d’editorials. Més enllà de les xifres, però, el més important de la trobada a Organyà és l’ambient que s’hi respira: editors, llibreters, bibliotecaris i sobretot lectors i amants del llibre i la cultura pirinenca en general reunits en un mateix espai, una demostració fefaent del pes de la cultura com a element de cohesió social, de creació de llaços de comunitat i, en aquest cas concret, d’explicació d’una realitat territorial pirinenca. Perquè a Organyà hom hi troba, sobretot, llibre del Pirineu, tant és si parlem de narrativa, d’assaig o de producció editorial d’autors forans. Rere aquesta denominació d’origen hi ha una realitat que explica la idiosincràsia de la gent que viu en aquestes valls, de la seva història, de les seves preocupacions o dels seus interessos i passions; una realitat que va més enllà dels estrictes límits fronterers estatals i que és fruit d’una dinàmica compartida des de fa segles. No deixeu de passar l’oportunitat de visitar la fira si la teniu, perquè més enllà de llibres, que també, a Organyà hi podeu trobar el bressol d’una identitat pirinenca compartida.