Quin enrenou que s’està muntant amb la idea de cobrar una vinyeta per circular en vehicle privat (o no) pel país. És cert que en alguns països ja existeix la vinyeta i tampoc passa gran cosa. Però és que el nostre país és una mica especial. En primer lloc, es pretenia que tothom amb plaques estrangeres pagués la vinyeta circulatòria. En segon lloc, s’excloïa del pagament els transfronterers. En tercer lloc, s’excloïa també els turistes, és a dir, aquells que pernocten al país. I, en quart lloc, ens diuen ara mateix que no és segur que s’acabi aplicant l’impost, que segons asseguren ingressaríem entre uns 20 i 40 milions d’euros. Tot aquest caos mentre encara no es cobra tot el que pertocaria per l’ingrés de la taxa turística. Tot plegat em sembla d’una manca de rigor i serietat considerables. I personalment em sembla que no tocaria. Hauríem pogut evitar tranquil·lament tot aquest enrenou de crítiques i comentaris desfavorables que s’ha creat. D’altra banda, em sembla un tema de molt difícil cobrament i control. O potser hauríem de controlar tots els vehicles amb plaques estrangeres? Ja que fer-ho telemàticament, com insinuen, no ho veig gens clar. Tot plegat em fa pensar en tots aquells vehicles que encara no han passat la ITV i no duen encara el corresponent adhesiu al vidre del vehicle per circular per les zones de baixes emissions del país veí, tot i haver efectuat el pagament. Com ens controlen? Ja que dur un paper a la guantera del vehicle dubto molt que es pugui llegir telemàticament. O és que els mossos disposen de totes les nostres matrícules a la seva tablet de les sancions?