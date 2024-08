Harris vs. Trump

Creat: Actualitzat:

Les eleccions americanes del pròxim novembre es preveuen molt més ajustades del que s’esperava fa tan sols unes setmanes, quan Trump ho tenia tot a favor davant un Biden que feia patir en cada aparició pública. La retirada del candidat demòcrata i la seva substitució per una Harris en alça ha fet ajustar les enquestes fins a tal punt que, ara per ara, és difícil jugar-se-la per un dels dos. Ara bé, més enllà del candidat que assoleixi la victòria, el preocupant és la polarització que viu la societat americana, que ha arribat a un punt de possible conflicte obert. L’assalt al Capitoli després de la victòria demòcrata va ser només una mostra de fins on estan disposats a arribar alguns quan les urnes no els corresponen amb el resultat esperat. Si al novembre guanya Trump, començaran quatre anys novament complexos al país i a la resta del món per la seva manera de fer, i malgrat que la polarització possiblement encara es perpetuarà més, segurament la sang no arribarà al riu. Tanmateix, no està tan clar que això succeeixi si la victòria en els comicis l’obté Harris, perquè hi ha qui està disposat a anar molt més enllà d’un assalt al Capitoli per assolir el poder. Com en altres moments de la història, s’entreveuen els riscos d’una guerra civil als Estats Units que posi el país cap per avall i que, de retruc, condicioni a gran escala el món que coneixem avui. No es tracta d’anunciar l’apocalipsi, sinó de veure’n uns símptomes que, potser menys descaradament, són també presents i visibles a la nostra Europa. La qüestió és si com a societat som capaços o no de revertir-los.