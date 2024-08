Creat: Actualitzat:

El “culebró” amb el tema de les fonts lluminoses, de colors i amb música (sembla que ha pogut tornar), tot i tornar a “rajar” i il·luminar, no està encara tancat. De moment, tan sols reparat però sense resoldre totalment. Les fonts han estat un total de dos mesos i mig aturades, en els quals s’han realitzat negociacions i reunions, però penso que sense massa acords. No entenc gaire que quan s’encomana una obra a una empresa estrangera per un total de quatre milions d’euros i aquesta comporta una retenció i una garantia d’un any i aquesta obra falla pels motius que sigui, les reparacions les hagi d’efectuar una empresa d’Andorra. Tampoc entenc gaire que en la instal·lació inicial no s’hagués previst un sistema adequat de seguretat amb alarmes i un sistema d’estanquitat que ara s’ha hagut de fer. No estava inclòs en el pressupost? Qui ho pagarà? Tot plegat em sembla una obra publicitària política que es va fer a correcuita, molt criticada per l’oposició del moment i que ara mateix s’ha de “menjar amb patates”. I mentrestant encomanen una auditoria als anteriors mandataris. Espero que aquesta auditoria comprovi aquestes instal·lacions i la seva adjudicació. Encara que, pels 26.000 euros que costa aquesta auditoria, no crec jo que s’hi trenquin massa el cap amb “nimietats” com aquesta. Jo no entenc gaire com es poden fer obres d’aquesta mena, en lloc d’altres molt més necessàries. Per molt que ara mateix a la restauració de la zona inundada es queixin que la clientela els ha disminuït considerablement. Total: una obra mal feta, mal gestionada, mal supervisada... Un desastre.