Creat: Actualitzat:

Omplir de vida tots els racons i escenaris patrimonials. La frase no és meva, sinó de l’actor i gestor cultural Jaume Forés Juliana, i és d’una gran bellesa descriptible que ens resumeix en poques paraules com fer l’aposta per una oferta lúdica de tot el component patrimonial (material i immaterial) que tenim al país. Les visites teatralitzades molt probablement són les que de seguida ens venen al cap quan parlem d’aquest efecte lúdic a l’hora de mostrar patrimoni: Escaldes amb els seus Turistes i banyistes o la De pont a pont més recent en el temps; les del Centre Històric d’Andorra la Vella o la dels frescos de Santa Coloma; la dels murals de la Mosquera... és com millor es descobreix la història del país i la seva gent: fets històrics escenificats al carrer que ens fan volar la imaginació. (I aquí cal fer un parèntesi per aplaudir la feina dels artistes i professionals.) Però també hi ha les noies de l’Escape, l’Inka i la Mar, que amb un intens treball previ d’estudi i de recerca, converteixen capítols de la nostra història en un acte lúdic a través del qual aprens mentre jugues. A poc a poc han esdevingut un referent indiscutible a l’hora d’oferir una activitat diferent que atrau un públic eminentment familiar àvid de conèixer una Andorra que poc coneixien. I els concerts de petit format a l’empara d’edificis emblemàtics o en amplis espais a la natura que també ens serveixen per no oblidar-nos del patrimoni natural que tenim, les nits als museus d’arreu del país... en fi, una oferta que ens serveix per distreure’ns unes hores en un temps lúdic com és l’estiu i que a més ens apropa i ens fa admirar el nostre patrimoni.