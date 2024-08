Cara a cara sobre la UE

Creat: Actualitzat:

Una de les millors maneres de contraposar opinions és en un debat cara a cara. No és estrany que en la campanya de les eleccions americanes els debats entre candidats tinguin tan de pes que fins i tot puguin obligar algú a fer un pas enrere (si no, mirin Joe Biden fa unes setmanes). Fins i tot els electors tenen la possibilitat de votar en directe sobre qui ha estat guanyador de la contesa, una forma ideal de prendre el pols al país. Ara que s’acosta el moment decisiu en la campanya del referèndum per l’acord d’associació, crec que seria el moment de contraposar obertament opinions entre partidaris i detractors. Sincerament, un servidor ja està una mica cansat d’estudis d’impacte de part, reunions informatives i un inacabable degoteig de titulars a la premsa. I també em cansa entrar a les xarxes i trobar-m’hi un debat aferrissat sobre un punt concret de l’acord entre partidaris i detractors, perquè allà només hi veig fragments de text que no sé d’on han sortit, afirmacions que no puc acabar de contrastar i al final dic escolta, a prendre vent que tinc coses millors a fer. Crec, per contra, que uns quants debats cara a cara a la televisió o la ràdio pública o en qualsevol mitjà entre els responsables governamentals de l’acord i els partidaris del no amb coneixement de causa (ara tampoc cal portar-hi qualsevol desinformat) serien d’allò més útils. I res de tecnicismes eh, una cosa breu enfocada als temes concrets que pel que sembla preocupen més la ciutadania: control de fronteres i quotes de treball, sobirania amb acord o sense, beneficis econòmics reals, etc. No creuen que això seria interessant?