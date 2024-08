Deutes polítics

Creat: Actualitzat:

A vegades em pregunto per a què serveix el Tribunal de Comptes? Tan sols per informar? No pot emprendre alguna acció quan es constaten irregularitats? Ja sigui d’organismes oficials, comuns o grups polítics, etc. Em sobta ara mateix que segons dits informes del Tribunal de Comptes existeixen deutes molt antics de grups polítics. Concretament em centro en un deute de les eleccions comunals del 2019 d’una coalició entre SDP i Demòcrates d’uns 4.000 euros (que, per cert, tot i el deute varen repetir coalició el 2023). Segons Demòcrates, SDP els deu a ells 3.470 euros, segons SDP, tan sols deuen 958 euros, però entre ambdós no fan efectiu el deute. I van passant els anys. Més sorprenent és el deute de Liberals de 112.000 euros (173.000 euros amb interessos inclosos), que tenia un venciment el gener del 2011. I també van passant els anys. Segons Liberals, es desmarquen del deute perquè afirmen estar desvinculats per la refundació del partit el 2015. En aquest cas tan sols em refereixo a aquests dos deutes ja que han sortit publicats recentment, però segur que n’existeixen d’altres. Com també existeixen moltes altres irregularitats que han estat degudament informades però no s’ha fet cap acció al respecte. Sobretot pel que respecta als comuns. No s’hauria de dotar el Tribunal de Comptes de més poder per engegar accions més contundents? Dit Tribunal ha de garantir el compliment de les obligacions que estableix la llei de sostenibilitat de les finances públiques d’estabilitat pressupostària. I això es pot fer tan sols amb informes? Com es poden recuperar aquests deutes?