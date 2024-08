Creat: Actualitzat:

A la Seu d’Urgell estan que trinen amb els nous habitants que tenen, que xifren en total tot dient: “A la Seu ja som 13.100 habitants”, amb gairebé 1.000 persones més en els últims mesos. Ens donen la culpa a nosaltres i sobretot al nostre cap de Govern, basant-se que es va complint el seu guió establert “perquè més gent que treballa a Andorra no visqui al país, sinó que ho faci en zones frontereres i la mà d’obra busqui pisos fora del Principat”. Amb tot plegat asseguren que “representa un desgavell per la ciutadania de la capital urgellenca, on la manca d’habitatge fa que s’incrementin els preus del lloguer, que han passat a encarir-se entre un 34% i un 45% en els darrers anys, afegint a tot plegat uns serveis públics cada vegada més degradats”. També tiren amb bala contra el seu alcalde per haver rebaixat les intencions fa un any de construcció de 900 habitatges a tan sols un centenar en dos anys... Crec que 13.100 habitants tampoc és tant. A Sant Julià de Lòria en som prop de 10.000, tampoc tenim habitatge ni de lloguer ni de venda, els preus són encara més abusius, però penso que no ens podem queixar gaire dels serveis públics. Sincerament, no penso que viure a la Seu estigui tan malament. Tan sols hi baixo molt de tant en tant i em sembla un molt bon lloc per viure. Un altre tema són els problemes d’habitatge que tots patim i que hauríem de solucionar, però no crec que la culpa sigui tota nostra com insinuen a la Seu. Tot plegat està extret d’una publicació de la Seu que sembla que tingui mania als andorrans. La mateixa mania que té al seu alcalde i al Copríncep episcopal...