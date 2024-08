Importància de les xifres

Creat: Actualitzat:

L’associació que organitza el Dia de l’Orgull torna a reivindicar, de forma redundant, unes condicions particulars sui generis per al tractament per al canvi de sexe. La cartera de serveis de la CASS inclourà pròximament l’accés, amb la cobertura global quirúrgica i psicològica d’aquesta teràpia, a proposta de Govern, que sembla estar bastant més interessat a ser creatiu en mesures d’aquest format i envergadura que, per exemple, en matèria d’ajudes saludables, implementant més serveis, en odontologia i/o en oftalmologia, en què ens hem quedat ancorats al segle passat. A Prat de la Creu, amb aquesta decisió inquietant, hauran cregut que així la visibilitat i projecció exterior d’Andorra guanyaria més credibilitat social i humanista, de cara a l’agenda 2030 (sic). Davant d’aquesta complaença de l’executiu, en què els assessors en biomedicina han posat diligentment el topall d’intervenció a l’edat de setze anys, Diversand, posats a reivindicar, s’excedeix en la seva escomesa i es permet de tensionar el projecte de llei, demanant d’excloure aquest límit d’edat. Considero que un govern ha de tenir cura en la protecció de les minories, entre altres, sense col·lidir però, amb l’equilibri socioeconòmic. També que cadascú ha de poder viure i gestionar la seva sexualitat, tal com li vingui de gust i en total normalitat i llibertat d’exercici. No obstant això, una praxi en medicina potencialment irreversible, ha de preveure la protecció dels menors, que l’Estat ha de garantir, per sobre d’uns drets i objectius sol·licitats per les associacions, per molt diverses, plurals i modernes que siguin.