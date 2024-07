A cobrar sancions

Creat: Actualitzat:

A Espanya tenen un problema amb nosaltres, els andorrans (o residents), el fet que no ens poden cobrar les sancions si no ens atrapen a l’acte. I no és cap minúcia, uns quatre milions d’euros de l’any 2023 que ja han caducat. D’un total d’aproximadament 40.000 vehicles fotografiats, tan sols n’han pogut cobrar un 2% (prop de 900 vehicles). I això els mosqueja molt... Han decidit, doncs, intentar cobrar les sancions imposades aquest any, amb controls dels mossos prop de la duana o a viles de pas cap a la platja. No m’agrada gaire quan m’aturen, posen la meva placa de matriculació a la tablet i em diuen que ja puc continuar, però ho entenc perfectament. A Andorra, que de moment no formem part de la Unió Europea, no funciona el sistema Eucaris, que és el que controla i pot perseguir l’intercanvi de dades de matriculació de vehicles. Però, és clar, tampoc funciona a la inversa i nosaltres tampoc cobrem les sancions dels turistes espanyols i altres... Hauríem doncs de posar també controls? Les cues que es formarien serien un caos. No tinc cap mena de mania als mossos d’esquadra, però quan fan aquests controls em semblen força antipàtics. En canvi, si has d’anar a fer alguna gestió a casa seva resulten força amables. En fi, la feina és la feina i les ordres són les ordres, i cobrar les sancions s’hauria de poder fer sempre. Un altre tema és que molt sovint els vehicles andorrans circulen a massa velocitat, sobretot quan tornen cap a Andorra, com si tinguessin pressa per arribar. Tots sabem perfectament on es troben els radars fixos, però els mòbils són imprevisibles.