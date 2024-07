Creat: Actualitzat:

En aquest cas em vull referir a les grans superfícies de comerç alimentari que s’han obert o s’obriran properament a la Seu d’Urgell. Una que porta cinc anys oberta, una altra que s’ha obert recentment i una altra que s’obrirà properament. Des de la Cambra de Comerç d’Andorra no es contempla com a cap amenaça per al mercat andorrà. Personalment no hi puc estar gaire d’acord. Cert és que jo no hi he anat mai, però sí que veig molts vehicles amb plaques andorranes que s’hi desplacen. I és que amb uns preus ja de per si més econòmics, el fet de recuperar l’IVA mitjançant el tax free millora molt la diferència de preus. Però caldria no oblidar comptar amb la despesa del desplaçament... El fet que tots aquests productes comprats a Espanya no declarin el seu corresponent IGI també contribueix a la diferència de preu. Des de la Cambra creuen que el diferencial de preu no és tan gran, però l’explicació donada pel fet que l’IVA és pràcticament nul no em convenç gens ni mica, ja que tan sols influeix l’oli i els productes de primera necessitat. Penso que aquestes grans superfícies sí que afecten el mercat andorrà i sobretot el que afecten i molt és el comerç de la Seu, on trobem ja un munt de botiguers que han tancat. No sé si afecten molt el mercat tradicional de la Seu, aquest és potser un tema diferent. Una altra dada significativa és que tots aquells que reclamen el retorn de l’IVA no facin la corresponent declaració de l’IGI per molt que no faci falta per sota d’un import determinat. També penso que les grans superfícies que tenim a Andorra afecten el petit comerç, però amb “això” ja hi estem acostumats.