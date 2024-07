Creat: Actualitzat:

Doncs en moments en què tenim més temps lliure com les vacances, és curiós observar quines són les passions que ens mouen com a societat, els valors que se’ls atribueixen i el que provoquen en la massa que les viu amb intensitat i emoció. Quines són les coses que fem en el temps d’oci i quines ens fan vibrar i encendre l’eufòria. Com el futbol, per exemple, que té a la nostra societat un lloc privilegiat i el poder de parar una ciutat, provocar èxtasi entre els fans i ser motiu tant de celebracions intenses com de brots de violència. Com es viuen els colors d’un equip de rugbi o bàsquet, però sobretot en el futbol, és digne d’anàlisi i és un exemple de com es crea un vincle i sentiment de pertinença a una comunitat de persones molt heterogènies i sense nexes en comú. És una de les moltes oportunitats que donen les aficions, un poder d’unió de trobar punts en comú enmig de les moltes diferències. La capacitat d’unir i de projectar un objectiu comú i de fer vibrar amb ell. Potser per això durant el temps lliure ocupa tantes estones d’oci perquè a més permet desconnectar de la rutina i l’estrès. Futbol com arma per distreure el poble, com deien abans, dels problemes socials i magnetitzar un país, com a tema de conversa del qual tothom opina amb convenciment o com a experiència que connecta, com poques, amb les emocions de tot tipus.