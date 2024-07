Creat: Actualitzat:

No sé si és la canícula que, tot sigui dit de pas, aquest any ens arriba una mica més tard, o que els mesos centrals de l’estiu, juliol i agost, tot va més lleuger com la roba que ens posem perquè l’aire ens ventili una mica més. O potser les dues coses, perquè una acaba sent conseqüència de l’altra i al final tot queda impregnat per una apatia i un abandó de l’interès públic propi de l’època de l’any en què vivim. Que a l’estiu el poble estem per altres coses: que si les vacances, que si el refrigeri i trobada amb els amics a la terrassa d’un bar després de treballar, que si la planificació del cap de setmana i de les activitats lúdiques... res d’estar pendents de què fan o deixen de fer els poders de l’estat, que al final del dia també acabaran fent el que vulguin, que per això són poders. Entre les sorpreses de la setmana hi ha hagut la roda de premsa dels màxims responsables de la justícia. Sorpresa primer de tot perquè és una compareixença insòlita per fer balanç del primer any de mandat i que segurament cal aplaudir pel que significa en el procés de transparència que diuen que han iniciat al poder judicial. Però a l’enhorabona s’hi ha d’afegir un “necessita millorar” en molts aspectes, segur, però sobretot després de saber que els encarregats d’impartir justícia no seran sancionats per haver causat un perjudici al ciutadà i haver vulnerat els seus drets, just al contrari del que és la seva feina. En les figures literàries, d’això se’n diu oxímoron. Els responsables ja ens han avançat que l’anàlisi de les causes servirà per millorar la rapidesa en els processos judicials. Bé, en benefici del dubte, retindrem aquesta dada per a la compareixença que facin d’aquí a un any.