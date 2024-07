Un país segur

Creat: Actualitzat:

Som el país més segur del món, segons el rànquing realitzat per la revista grega CEO WORLD. D’aquest fet en podem estar ben orgullosos... D’acord que aquest rànquing es basa en el menor percentatge de casos de crims reportats durant l’any. O sigui el nombre de crims per habitant. No té en compte el nombre de robatoris, baralles, detencions... Que sí que en tenim, però penso que comparat amb altres països segur que també deu tenir un índex molt més baix. Tot i així no podem estar del tot tranquils i hem de continuar sempre en alerta. Aquesta seguretat és el que hem de “vendre” als turistes i als excursionistes. Sobretot als 900.000 vehicles que ens visitaran al juliol i l’agost. Tot compta per fer caixa, tant si es queden a pernoctar com si no. No aniria malament poder oferir també aparcaments i una circulació més fluida, però aquest ja és un altre tema. Aquesta seguretat és també per als 3.000 argentins residents, que poden arribar a 5.000 si comptem també els que venen a fer temporada, sense haver d’expulsar cap família. Com també per a tots els altres residents d’altres nacionalitats. Seguretat, això és el que hem de saber “vendre”, a banda del tabac, l’alcohol, l’esquí i altres... Que cada cop van a menys. Seguretat, i no tan sols amb el nostre cos de policia i altres cossos especials, sinó també amb la nostra tranquil·litat, col·laboració i comportament en general. La nostra seguretat hauria d’anar acompanyada amb un tracte més simpàtic, amable, professional i amistós amb els nostres visitants i potser també amb un nivell de vida més elevat... De moment, però, som el país més segur del món.