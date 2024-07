Cursos en línia

Creat: Actualitzat:

Les formacions reglades clàssiques, dins de l’àmbit de les disciplines educatives tradicionals, comporten sempre unes avaluacions o uns crèdits que s’atribueixen, una vegada superats els controls corresponents. Els cursos i les classes dutes a terme en els temples de l’ensenyament com poden ser les escoles, els instituts i les universitats, finalitzen obligatòriament en exàmens que es realitzen de forma presencial, davant un jurat que sanciona el recorregut curricular. Internet esdevé alhora la gran eina absoluta on tothom té garantit l’ingrés universal. Aquest instrument, amb uns recursos il·limitats, també es posa al servei de l’educació, i algunes escoles i universitats serioses imparteixen tot tipus de formacions en línia. És un format interessant que permet l’accés al coneixement, limitant els desplaçaments físics, sempre que els tutorials corresponents siguin d’una qualitat contrastada, amb els cursos impartits per escoles de reconeguda solvència i prestigi. En aquest conglomerat opac apareixen els venedors de fum oportunistes, que es beneficien de les ànsies pedagògiques dels estudiants, àvids d’obtenir formació i coneixements, en un món virtual underground, que permet una escapatòria fàcil dels presumptes professors, quan descobrim la fal·làcia de l’oferta educativa que ens proposen. La fugida es concreta quan els incauts ja han realitzat una aportació econòmica per a la matrícula dels cursos. No obstant això, alguns gurus egòlatres amb un elevat poder de convenciment pul·lulen per les xarxes i la premsa escrita, oferint la lluna en un cove.