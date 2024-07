El preu del tabac

Creat: Actualitzat:

El Consell General aprova el projecte de llei de modificació de la tarifa general de les taxes sobre el consum que permetrà al Govern augmentar un 6% la taxa a la importació de tabac. Mesura que pot ajudar a frenar el contraban, sobretot amb el país veí del nord, França. Més que res tenint en compte la pressió francesa, vista la seva intenció d’anar encarint el preu dels cartrons de tabac. Si bé és cert que el diferencial de preus entre Andorra i França és molt elevat, amb Espanya cada cop és menor. Penso que per al turista espanyol cada cop resulta menys interessant vindre al nostre país a comprar tabac. Principalment per alguna marca que s’ha encarit molt. Però bé, tard o d’hora el tema del tabac s’acabarà... Aquest increment no penso que ajudi gaire a frenar el problema del contraban. Un altre assumpte molt diferent és la venda d’aquest producte, ja que resulta que es poden comprar un màxim de 10 cartrons al dia. Quan per la duana tan sols se’n pot passar un i mig. Encara que es pot anar a comprar a moltes botigues sense límit... S’hauria de limitar i controlar la venda de cartrons. No sé com es podria fer, perquè controlar que no es vagi a comprar a diferents establiments ho veig molt difícil. Ja sé que si t’enxampen amb molts cartrons de tabac sense tenir una llicència se sanciona bé, però tampoc anirem a controlar tots els maleters dels cotxes. Normalment, pràcticament tan sols es detecta la compra massiva a les duanes. Molt de tant en tant es detecta un port excessiu de cartrons en algun vehicle que es controla o un ingrés massiu de diners en efectiu per part dels comerciants.