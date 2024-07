Teletreball, la panacea?

Creat: Actualitzat:

El comú d’Ordino innova, anunciant la implementació, l’aplicació i la regulació del teletreball al conjunt de la seva administració parroquial. Quan parlem de teletreball pensem immediatament en els beneficis que pot aportar als funcionaris o assalariats, en la conciliació familiar, en el profit col·lectiu d’una reducció del nivell del trànsit a les carreteres, i en la consegüent reducció de la petjada de carboni. Quan vam patir la invasió de la covid, una cruel novetat que va condicionar i fins i tot canviar el paradigma de les nostres vides i costums, la humanitat es va haver d’adaptar de forma vital, i espontàniament, les diferents fórmules de teletreball van sorgir, acomodant-se com una brillant solució, per no aturar completament la roda de l’economia. Una vegada es va aconseguir certa normalitat, alguns consultors van predicar que el teletreball havia vingut per quedar-se. La realitat és, però, molt tossuda, i fins ara no s’ha apercebut, i tampoc s’ha palpat, aquesta transformació de forma real. És ben cert que la informàtica, les telecomunicacions i les xarxes socials ens aporten, per si soles, unes eines brutalment eficients, que ens fan variar constantment les maneres de relacionar-nos, fins i tot fomentant l’eliminació dels contactes presencials, dins de l’àmbit del treball. A tall d’exemple, podem constatar com la nostra relació domèstica o comercial amb la banca s’ha despersonalitzat. Per sort, totes les professions que no siguin del sector terciari no entenen de teletreball i jo vull continuar gaudint en front-office d’un tracte presencial.