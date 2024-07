Creat: Actualitzat:

Per molt que ell i el seu entorn –partit, cort mediàtica, etc.– neguin la major, Biden és un jubilat. I no parlo de l’edat. Res, ni ningú podrà canviar els efectes devastadors de la seva patètica actuació al debat preelectoral presidencial del passat 27 de juny. Trump, un altre jubilat, que només es porta dos anys amb el seu oponent, el va atropellar per terra, mar i aire. Sense proposta, sense programa, sense vergonya, dient mentides –Biden, quan s’entenia el que deia, també s’hi va lluir–, The Donald Great America Show el va superar. El populisme en política està de moda. I si no, que l’hi preguntin al ja ex-Premier del Regne Unit de la Gran Bretanya Rishi Sunak! Conyes a banda –i motivats i extremistes també–, aquesta xacra es va estenent arreu del món i sembla no tenir aturador. Avui França és l’escenari d’un capítol força transcendent. Si el partit de Marine Le Pen no guanya, només s’haurà aconseguit tapar un forat, en un sistema polític esquerdat. Hem usat i abusat tant del que significa la DEMOCRÀCIA que els partits d’extrema dreta la fan servir com si fos una patent seva. Aquestes ratlles potser no van enlloc. Diumenge, estiu, un col·laborador més parlant de política... Així és com acabem condemnant-nos a repetir la història. S’han fixat que d’un temps ençà, parlar d’una “hipotètica” tercera guerra mundial, està “normalitzant-se” alarmantment? Passi el que passi, el pitjor de tot és que, si ningú hi posa remei, l’avi Trump i l’avi Biden tenen pactat un segon debat televisiu a la CNN. Quin desfici de jubilats, llamp de llamps!