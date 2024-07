Creat: Actualitzat:

Les eleccions, que aquests dies se celebren a diversos llocs, són de vital importància i marquen la línia a seguir en un entorn geopolític complex i ple de reptes de futur. La ultradreta es posiciona cada cop a més països, com el nostre veí, que ha vist com a solució, per evitar una majoria absoluta de Le Pen i els seus aliats, ajuntar esforços renunciant si cal a presentar candidatures pròpies en aquest sistema triangular. Emmanuel Macron, que és més valorat fora del seu país que dins, veu com el seu partit, creat al voltant de la seva figura i idees, s’enfonsa sense un successor clar. Tot i això, cal preguntar-se per què a tants països hi ha aquest canvi, aquest moviment que sembla anar més en contra del que fan els dirigents que no a favor dels propis partits ultres. En democràcies més que consolidades veuen com es fa difícil contrarestar el discurs que basa la seva potència en els problemes més que en les solucions, en la crítica més que en els projectes, en definitiva, en la divisió social en lloc de la inclusió.