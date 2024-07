La taca s’estén

Creat: Actualitzat:

Regna la incertesa en la segona volta de les eleccions legislatives franceses, en què tot i la retirada de més de dos-cents candidats de l’esquerra i dels macronistes per unir el vot contra Le Pen sembla que no impedirà el triomf de l’extrema dreta, encara que sigui amb una majoria relativa. El sistema de doble volta als comicis francesos sempre ha generat que molts ciutadans hagin de votar amb el nas tapat per impedir l’accés de la ultradreta al poder. Aquesta pràctica que havia funcionat, per exemple, en les eleccions presidencials del 2002 amb Jacques Chirac i Jean Marie Le Pen enfrontant-se a la segona volta i una esquerra donant el vot a la dreta, o en el duel entre Emmanuel Macron i Marine Le Pen del 2017 i en menor grau el 2022, comença a esquerdar-se en aquestes legislatives en què molts electors de la dreta no votaran pels candidats de l’esquerra donant més possibilitats així al triomf dels candidats d’extrema dreta.

El cas que genera més desconcert és el del caçanazis francès Serge Klarsfeld, que ha blanquejat públicament el Reagrupament Nacional de Le Pen demonitzant el Nou Front Popular de Mélenchon amb les acusacions d’antisemita i antiisraelià davant la palestinització que ha patit aquesta i l’anterior campanya de les europees. És cert que les causes de l’ascens ultradretà s’han de saber llegir al llarg dels darrers anys i dels errors en les polítiques públiques de Macron, però també és cert que corren mals temps per a l’Europa de les llibertats si després de l’assalt de Le Pen a l’Assemblea Nacional arriba fins a l’Elisi. La taca de l’extrema dreta s’estén.