Marxar sense fer ‘gasto’

L’anul·lació del concert de David Guetta diumenge passat ha generat tota mena de reaccions, des de propostes absurdes d’alguns polítics fins a teories de la conspiració, passant per la reclamació recurrent d’un multifuncional o reflexions més asserenades demanant repensar aquests grans esdeveniments. Personalment, aquestes festes i festetes sempre m’han semblat d’allò més innecessàries i pensades més per posar-se la medalla que pel sentit que pot tenir que el diner públic es destini a projectes d’alta volada i poca envergadura al país. Hom dirà que l’impacte econòmic del Mountain Festival o del Cirque du Soleil són tants i tants milers d’euros de la gent que ve de fora per veure-ho, però sincerament a mi em fa la sensació que els consumidors d’aquests productes venen, gaudeixen de l’estona d’oci i marxen sense fer gasto, o sense fer-ne gaire. Coi, que ja és prou cara una entrada i el desplaçament des de qualsevol lloc fins a Andorra per encara quedar-t’hi uns dies passant per caixa entre tota l’oferta gastronòmica, comercial i d’oci del país. Estic segur (i és una sensació no empírica d’un servidor) que molts dels assistents que van quedar-se amb el coitus interruptus portaven entrepà a la nevereta i la idea de tornar el mateix dia cap a casa. No sé si no ens aniria millor apostant per coses que fossin una mica més adaptades a les característiques del país i a les necessitats dels autòctons. M’agradaria molt saber quants, dels deu mil posseïdors d’entrades, viuen al país i gaudeixen, per tant, d’esdeveniments com aquest... De vegades sembla que només es tracti d’engreixar les estadístiques de visitants al preu que sigui.