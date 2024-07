Futbol vs. rugbi

Creat: Actualitzat:

Sembla que el serial de l’Estadi Nacional, per a la seva utilització, entre l’FC Andorra i el VPC Rugbi (i també la Federació Andorrana de Rugbi) s’hauria solucionat. L’FC Andorra seguirà al Nacional i el rugbi a Encamp. Tot plegat amb la sorprenent compensació econòmica de prop de 8.000 euros al mes que el futbol pagarà al rugbi. És com si es tractés d’un lloguer del camp que, per cert, és de Govern. Tot molt surrealista. Per a mi, si ambdues parts hi estan d’acord no em sembla del tot malament, encara que és bastant incoherent. A pesar que desmenteixen les declaracions efectuades no fa gaire per part de representants del VPC (rugbi) i de la Federació de Rugbi: “El VPC ni accepta ni acceptarà mai diners de l’FC Andorra.” De fet, es veu que l’FC Andorra ja donava compensacions econòmiques al rugbi, fent-se càrrec de les pilotes que queien al riu en els entrenaments o els partits que el rugbi disputa al camp de Prada de Moles d’Encamp. En tot cas, seran unes pilotes força cares... Mentrestant, sembla que ara mateix l’FC Andorra es desmarca del multifuncional a Santa Coloma, tot esperant que no es desmarqui també del camp de futbol. Haurem d’esperar, doncs, fins a la pròxima temporada (2025-2026) per veure com acaba tot plegat i qui juga on. El que no m’acaba de convèncer són els continus problemes entre el futbol i el rugbi, com si no poguessin viure junts. Per donar suport a uns o altres potser hauríem de mirar quantes persones van a veure el futbol i quantes van a veure el rugbi. I també quantes persones practiquen un esport o l’altre. Per sort, el bàsquet no es juga en cap dels dos llocs, si no tindríem un greu problema.