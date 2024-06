Creat: Actualitzat:

En aquests dies de vacances qui més qui menys busca llocs on recarregar piles, ja siguin plens de gent, turisme de masses i de guies de viatges o paratges tranquils, desconnexió i relax absolut de forma asocial. De vacances i formes de fer-les n’hi ha per a tots els gustos, però cada vegada més, molts amants de viatjar busquen destinacions poc turístiques, o que almenys encara no s’hagin posat de moda per allò d’evitar les cues i les aglomeracions que converteixen una estada de carregar piles en un formigueig continu de cues i soroll. Països que encara no han explotat el seu potencial són destinacions cada cop més buscades pels viatgers que volen fugir de les presses. Exemple: l’altre dia uns amics m’explicaven les meravelles d’un lloc poc turístic com Albània on els preus són encara assequibles i els paisatges esplèndids. Alternatives a les grans atraccions i formes diverses de complir els objectius que es pressuposen a les vacances i alhora acontentar tota la família, cosa poc fàcil. I això que tenim on triar i preus de tot tipus, quan abans ens conformàvem a passar uns dies a la platja més propera perfil baix, entre capbussades i jocs de pilota. Les massificacions no ens agraden però volem llocs únics, fotos on no es vegi ningú, que sembli que estem en aquest lloc sols, com a verdaders conqueridors i descobridors.