Resulta evident que l’ús de les pantalles entre els joves i els no tan joves ha esdevingut un costum habitual que penso que s’hauria d’intentar “frenar” una mica. Sempre m’ha fet gràcia el cartell de “no tenim wifi, parlin entre vostès”. Però en fi, que cadascú en faci l’ús que vulgui. Un altre tema molt diferent seria la utilització de les tablets a l’escola. Em resulta molt sorprenent que l’any 2013 el PERMSEA (Pla estratègic de renovació i millora del sistema educatiu andorrà) acordés l’ús obligatori de l’iPad. Sense entrar a valorar ni la marca que es “recomanava” ni l’establiment on s’havia d’adquirir. Ens deien aleshores que la tablet hauria de substituir els llibres i que la despesa en material escolar seria menys elevada. Ara mateix ens diuen tot el contrari amb el pla de “més llibres i menys pantalles”, assegurant que cal frenar l’ús de les tablets. En què quedem? Tot això es deu a les millores plantejades per Educació davant la problemàtica detectada en les avaluacions, que ens deixen per sota de la mitjana exigida a nivell internacional. Ens diuen que hem d’aixecar el nivell dels estudiants de l’escola andorrana, quan al meu entendre aquest nivell sempre havia estat molt alt. No sé si el nivell de les altres escoles també ha de millorar. D’altra banda, Andorra Telecom fa una crida als pares pels perills del primer mòbil dels infants amb el lema “Un mòbil, un pacte”. I d’altra banda ens ho volen col·locar tot al mòbil. En què quedem? Un altre cop. I és que no sabem ja viure sense les pantalles... Mentrestant anem reduint el paper perquè resulta que és molt car.