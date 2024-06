Etiqueta ECO

Creat: Actualitzat:

Si alguna vegada han hagut de baixar a Barcelona amb el seu vehicle amb matrícula andorrana, hauran hagut de passar pel tràngol de demanar l’autorització d’accés a la zona de baixes emissions impulsada per l’alcaldessa Colau. Malgrat que alguna d’aquelles polèmiques mesures de limitació d’accés a la Ciutat Comtal ha patit més d’un revés judicial, el cert és que la majoria de nosaltres, prudents com som, hem optat per fer els tràmits corresponents i estalviar-nos, així, la possible sanció. Tot això diuen que es va fer per reduir la contaminació, per treure de circulació aquells vehicles que més en contra van del medi ambient. Compri’s un elèctric, que no contamina, diuen mentre generen l’electricitat per carregar-los a través d’energies que emeten més contaminació que els mateixos vehicles... Mentrestant, aquell govern barceloní i l’actual feien cas omís de la contaminació generada pels creuers al port de Barcelona. El resum és que els turistes podien contaminar, però no els treballadors: coses de l’autoanomenada esquerra del segle XXI. Però per contrasentits i hipocresia, aquesta setmana n’hem tingut un exemple paradigmàtic: els cotxes de Fórmula 1 cremant roda al passeig de Gràcia! Ai las, quins polítics, que es posen l’etiqueta d’eco, per una banda, mentre fan just al contrari, per l’altra. Imagina’t la cara que et deu quedar quan t’has canviat el cotxe (amb la inversió que això suposa), has de circular per Barcelona i, pam, et trobes la ciutat mig tallada perquè resulta que els Fórmula 1 tenen via lliure per contaminar tant com vulguin. Si ja ho diuen que els que més diuen voler prohibir la prostitució són els que més paguen per sexe.