Sembla que l’any passat, el 2023, vàrem rebre la visita de 9,3 milions de persones a Andorra. Segons el director general d’Andorra Turisme, el límit es troba en 9,5 milions. Segons el director de la Unió Hotelera, no podem tenir 11 milions de visitants. No tinc ni idea de com es pot calcular la xifra de visitants que podem rebre. Ambdós directors coincideixen en el fet que necessitem visitants amb més poder adquisitiu, més sostenibles, de més qualitat, de països més llunyans, etc. En definitiva, que gastin més durant l’estada a Andorra. Personalment, em sembla molt bé, però ho veig molt difícil. Penso que ni tenim prou atractiu per a aquest tipus de turisme, encara que algun n’hi ha, ni tenim els accessos necessaris al nostre país. Per desgràcia, vivim majoritàriament de “l’excursionista”, que no del “turista”. I així serà encara durant molt de temps. Vivim majoritàriament de les vendes de tabac, alcohol i altres. Però, a poc a poc hem d’anar pensant a oferir més atractius (no tan sols l’esquí, que cada cop serà menys) i en la millora dels accessos (com per exemple la desviació de Sant Julià de Lòria), i també en la millora de les comunicacions (avió, tren, heliport, metro...). Ja sé que tot plegat resulta molt complicat, però no ens en queda altra. El comerç cada cop serà menys; la restauració ja ha millorat molt, però potser el que encara ens manca és més bona qualitat en l’atenció al visitant, i això tan sols s’aconsegueix amb persones més preparades i amb salaris més dignes. La resta ja tindrem potser aviat l’obligació de millorar-ho. El nostre model actual de país té gairebé els dies comptats...