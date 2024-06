Creat: Actualitzat:

Al país on comprar un fusell o una pistola és més fàcil que aconseguir aspirines han declarat Hunter Biden culpable de tres delictes per la compra i possessió d’una arma. En Hunter, com vostè ja ha albirat, és fill del president dels EUA. L’estri és un revòlver –arma de foc curta de repetició caracteritzada per tenir un tambor on s’allotgen els cartutxos en múltiples recambres (Viquipèdia)–. El protagonista dels westerns que va conquerir l’Oest i un dels pilars de la identitat de la nació. No hi fa res que la compra fos el 2018, quan l’alcohol i algunes addiccions –aquestes no legals– guiaven la dissortada vida de l’hereu de cal Biden. De fills i filles de casa bona que han transitat o s’han perdut al costat fosc n’hi ha arreu. En el seu cas el revòlver li va durar onze dies, els que la seva parella va trigar a trobar-lo i llençar-lo en un contenidor, que als EUA vindria a ser com deixar-lo en un punt de recollida de paqueteria d’Amazon. El més al·lucinant és que per un revòlver li podrien –condicional– caure vint-i-cinc anys de presó. Un sol revòlver. Res a veure amb els psicòpates que tenen a la seva disposició tot un arsenal domèstic i que el dia que s’aixequen de mal peu, organitzen una carnisseria al primer institut o centre comercial que se’ls creua pel cervell. Això sí, aquesta penya va omplir tota la paperassa –ridícula, per cert– per donar via lliure a les seves paranoies legalment; honorant la Segona esmena de la Constitució que des de 1791 empara el dret de la ciutadania a posseir i portar armes. Potser la inscripció que apareix a totes les denominacions dels dòlars hauria de resar “In Samuel Colt We Trust”.