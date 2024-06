Creat: Actualitzat:

Fa dues setmanes vàrem patir un tancament de la frontera amb Espanya durant 24 hores, molt a pesar nostre i d’intents infructuosos del nostre Govern perquè això no passés. Per a nosaltres i molta gent més va ser un greu problema, encara que al país se circulés de conya. No hi ha mal que per bé no vingui... Entenc perfectament les queixes dels pagesos espanyols, les seves reivindicacions i la llibertat per manifestar-se. Però tancar tot un país durant 24 hores no és admissible. Tot plegat i degut a diverses declaracions efectuades pels organitzadors llegides a la premsa, em sona a una festa pagesa i a un semi-enfutismí total. Ens anuncien ara mateix que ens amenacen amb nous talls de carretera, això sí, després de l’estiu, a causa que tenen molta feina i no disposen de prou temps per fer més festes d’aquesta mena. Es veu que han de començar a segar. Amb l’excusa de fer-ho si l’executiu espanyol no compleix les seves demandes. Home... Si no han fet aquesta vegada, passant olímpicament de vosaltres, dubto molt que facin quelcom en endavant. Em fa també molta gràcia els seus comentaris que Andorra només és un dany col·lateral... Com si nosaltres pràcticament no existíssim per a ells. Això sí, per vindre a comprar tabac o alcohol sí que existim. Tot plegat, han fet aquest tancament amb el consentiment del departament d’Interior de la Generalitat i la declaració de la delegada del govern català a Andorra, que no tenia cap constància de l’autorització formal de la protesta... Que algú m’ho expliqui, si us plau. En definitiva, per a mi podeu anar tots a fer punyetes i tancar la carretera quan us vingui de gust, que a Andorra quedem molt tranquils.