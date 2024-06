Crònica des del Retiro

Creat: Actualitzat:

Enguany els llibres d’Andorra tornen a ser presents al parc del Retiro en el marc de la Feria del Libro de Madrid, una de les referents del sector. El certamen acull gairebé quatre-cents estands dedicats a la venda de llibres d’editorials, llibreries i distribuïdores que ofereixen el seu fons als rius de gent que visiten la Feria. I quan dic rius de gent no exagero pas, tot i que per fer-se’n a la idea com a mínim cal passar-hi un cop a la vida, i si és en cap de setmana millor. I el que és més important de tot: a la Feria la gent hi ve a comprar llibres. Els semblarà una obvietat, però els que ens hi dediquem sabem que moltes vegades hi ha fires en les quals la gent passeja i uns quants venen a comprar. Aquí els que no van amb una bossa carregada són l’excepció, segurament perquè ja van gastar-se el pressupost el dia anterior, o perquè es reserven per al final, quan ja estan segurs d’haver revisat tot el que volien i poden començar a triar entre allò que realment volen llegir i el que haurien comprat compulsivament. És que fins i tot hi ha gent que ve a la Feria amb un carro de la compra o una maleta, per omplir-la i no haver de carregar el pes dels llibres als braços. I l’estand d’Andorra també gaudeix, d’aquesta manera d’acostar-se als llibres. Si en una altra fira podríem ser la nota exòtica, que la gent vingui a la de Madrid disposada a comprar facilita que s’enduguin un títol amb denominació d’origen Andorra. Perquè es facin una idea, la Feria va començar divendres 31 de maig, i dilluns 3 de juny ja havíem venut uns 260 llibres. A la Setmana a Barcelona, aquesta xifra s’assoleix en tota la fira, aquí encara queden tretze dies al davant!