‘News of the week’

ull creure que ningú es prendrà com una provocació l’encapçalat, ara que s’ha aprovat oficialment la nova llei del català (BOPA Núm. 59, de 29/05/24). He de confessar que la intenció hi és, com també tinc clar que, com a provocació, és d’anar per casa. Per cridar l’atenció s’ha d’apuntar més amunt. Fer-se una foto amb el genocida Netanyahu mostrant així el teu suport a l’extermini dels palestins i Palestina. O, tancant l’angle, furgar en un dels forats negres de la hipocresia nacional com és l’avortament –la seva absència, of course– i el posicionament dels Coprínceps al respecte. Vaja, que hi ha mil i un arguments perquè, un parell d’hores després que aquestes ratlles s’hagin publicat, esperits sensibles i hiperventilats diversos deixessin un grapat de comentaris posant-me a parir, a quin més ocurrent. La tirallonga justificadora quasi em fa oblidar les notícies que motiven aquesta dominical. Donald Trump ha estat declarat culpable de trenta-quatre (34) delictes per comprar el silenci d’una actriu porno; a poc menys de sis mesos de les presidencials. Més news: si no hi ha cap cop de timó, després de París 24, Los Angeles 28, i Brisbane 32, arribaran els JJOO de Qatar 2036. Al Vaticà, el Papa ha afegit una nova fita a la seva incontinència verbal. Si fa dies era “Ya hay demasiado mariconeo”, en referència a seminaris i seminaristes; ara s’ha quedat descansat afirmant que “Los cotilleos son cosa de mujeres”. Serà Trump president per segona vegada? Veurem Doha convertida en capital mundial de l’esport olímpic? Del Papa Francesc, Bergoglio de cognom, silenzio stampa. No fos cas que...!