Les idees són una arma poderosa, ja ho deien els grans pensadors, una força aclaparadora, un poder secret capaç de convertir simples servents en nobles o prínceps. Són capaces de fer brillar qualsevol metall opac, d’arrencar una acció on no n’hi ha, de canviar l’entorn de forma espectacular i de transformar. Les idees, el talent, la curiositat, la prova-error, el treball... han estat les impulsores de tots els avanços i de l’evolució. De vegades els que més han aportat a l’evolució han semblat bojos a l’inici, o han hagut de suportar burles i insults. Les opinions no coincidents, l’obsessió ben entesa que porta a la recerca, la raó sense encotillar i la bogeria que es deixa portar per la bona intuïció sense límits. Un fet simple com sortir de la multitud, del que tothom opina, de la bombolla de l’algoritme que cada vegada ocupa més espai a les xarxes, a les nostres idees i ens fa a tots més iguals. I tan fàcil com preguntar-se coses sense complexos i deixar les obvietats a banda per veure un nou focus des d’una perspectiva diferent. En definitiva, pensament crític a dojo i passió pel que un fa, diferenciar-se de la massa i no tenir por a ser dissident, a alçar el dit i a revelar-se. Perquè sense debat i dubtes, sense pensar diferent, sense posar en dubte i interpel·lar no es pot canviar res. Dibuixar en la ment nous horitzons sense límits, sense autocastració, amb noves descobertes.