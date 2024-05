Creat: Actualitzat:

Déu-n’hi-do el debat que s’ha creat amb l’Agència Andorrana de Protecció de Dades i els salaris dels seus treballadors, amb la pretensió de la directora d’augmentar els salaris. Realment, podia fer-ho? Sindicatura, a través d’una carta, ha demanat a l’APDA el permís de la cap de l’agència i l’autorització per ensenyar, entre altres, la guia on hi havia la graella de retribucions aprovada (amb l’objectiu d’una total transparència, ja que es veu que cal el consentiment de la cap). La cap de l’agència hi veu “ingerències indegudes” per part del Consell General i dels grups parlamentaris. Qui té la raó en tot aquest afer? No ho tinc gaire clar... D’una banda, la Llei de transparència posa en l’àmbit d’aplicació l’Administració general i els òrgans que estan sota la seva direcció, tot dient que han de publicar la plantilla, la relació dels llocs de treball i el règim retributiu (resumint). D’altra banda, a la web de l’Agència de Protecció de Dades se’ns informa que es tracta d’un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia, independent de les administracions públiques i amb plena capacitat d’obrar (resumint, també). La veritat és que jo no sabria com valorar-ho, tot plegat. Ni la Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert, ni els escrits de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades em deixen les coses clares. Com tampoc tinc gaire clar que altres organismes o entitats tampoc publiquin cap retribució com especifica la llei. Algú ens hauria d’aclarir on hi ha d’haver transparència i on no cal la transparència.