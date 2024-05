Objectiu complert

Creat: Actualitzat:

De què va la popularitat? I a quin preu s’obté? El president de l’Argentina, l’ultraliberal Javier Milei, pot ser un exemple de les extravagàncies al poder. En una setmana ha estat l’estrella convidada de partits d’extrema dreta, ha insultat presidents, ha cantat rock i ha omplert estadis, i sí, ha aconseguit l’objectiu, ser titular absolut de la premsa a molts països. Diu el professor de lideratge i història de Harvard Moshuk Tempkin, en una entrevista de publicació recent, que estem en un moment de crisi de lideratge. En èpoques de crisi econòmica i de valors, abunda, diu, l’aparició de personatges esperpèntics, autocràtics i irresponsables que fan de les febleses d’un país la benzina per al seu motor cap al poder. Sembla l’exemple de Milei, que sembla tenir superpoders quan es vesteix de superheroi per vendre el seu missatge. I el millor de tot és que li funciona i agrada. El problema és que fins i tot els altres polítics, contraris, juguen el seu joc de rol, uns per sumar-s’hi mentre la popularitat l’acompanyi, i altres perquè rendibilitzen el vot antagònic en la confrontació. Per la seva banda, Milei, un economista que va guanyar les darreres eleccions amb un discurs populista i directe, no deixa indiferent i ha convertit un personatge en una marca que aixeca passions i té alhora molts detractors. És l’exemple de l’antiheroi, un polític desmesurat, sobreactuat. Espectacle en lloc de projectes i seriositat, telenovel·la per capítols en el paper protagonista de president.