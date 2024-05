Visura ciutadana

Creat: Actualitzat:

No es tracta en aquest cas de cap partit polític, ni de bon tros. En principi hauria de ser un servei voluntari i paritari amb deu persones escollides per sorteig sense afiliacions polítiques ni funcionarials ni administratives. Una mena d’entitat creada des de Govern per facilitar i millorar la comunicació entre l’Administració General i la ciutadania activa implicada. Un òrgan de consulta de Govern. Una mena d’òrgan de participació independent que pretén regular la voluntat de la ciutadania de les institucions. Si jo mateix cregués en aquestes coses, no em semblaria del tot malament, però aquest no és el cas. De totes maneres, m’ha agradat una proposta que han fet darrerament: proposen un índex de preus de referència que permeti regular el cost global dels lloguers. Concretament, proposen que s’hauria de fer una consulta a la població sobre alguns temes. Demanen, entre altres coses, que s’hauria de limitar el nombre d’immobles adquirits per inversors estrangers i que declaressin les inversions al seu país d’origen. Demanen, també, fixar uns preus de lloguer recomanats en funció de la situació geogràfica, els metres quadrats, l’any de construcció i l’eficiència energètica dels edificis. Tot plegat, molt d’acord amb diverses demandes de l’USdA, tot requerint regular els preus del lloguer com, per exemple, exigint fixar uns preus de referència... I, personalment, no em sembla gens malament. Encara que no acabo de confiar plenament ni en aquestes propostes, ni tampoc en els sindicats, resulta evident que alguna cosa s’ha de fer perquè la gent pugui viure dignament, amb un preu d’arrendament normal.