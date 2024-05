Creat: Actualitzat:

L’oferta informativa ens sobrepassa? Ens suma i ens aporta enriquiment intel·lectual de valor? Tenim accés a informes, documentals, articles, publicacions, opinadors professionals i semiprofessionals, xarxes i influencers, i és impossible absorbir tot el que ens arriba. Estem sobreinformats? I això ens desinforma més que ens informa? No ho sé... potser depèn de la nostra capacitat de tria, de si sabem seleccionar què i qui llegim, escoltem i veiem o som simples espectadors en bucle absorbint el que ens posin. Si som capaços de qüestionar el que rebem, tenir un pensament crític més necessari que mai enmig de tanta propaganda, publicitat, impactes, segurament la sobreinformació no seria un problema. Voler saber, tenir curiositat és bo, voler conèixer els punts de vista, escoltar aquells que tenen a dir. Però sense contrast no hi ha dubte, ni imparcialitat. Els algoritmes tendeixen oferir-nos el que saben que s’ajusta a les nostres preferències i opinions i, per tant, enmig de tanta informació que diu ser plural i tanta llibertat d’expressió, correm el risc d’estar dins d’una enorme bombolla digital plena d’inputs d’autocomplaença i reafirmació. Pluralitat, evidentment que sí, però no sota la temptació de la rapidesa, d’allò superficial.