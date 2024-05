No venia de 75 més

Creat: Actualitzat:

L’any passat unes 1.700 persones extracomunitàries van passar directament a la quota general de treballadors. Era molt? Era correcte? Suposo que així es va fer per les necessitats del país. Aquesta darrera temporada d’hivern han vingut molts menys extracomunitaris a treballar al nostre país. Tot i així, reduint la quota de regularitzacions (n’hi haurien hagut unes 450 o 500), al final s’han deixat 75 treballadors a fora de la quota de 390 permisos excepcionals. La meva pregunta és: venia de 75 persones més? Persones que ja es trobaven al país, que ja havien treballat i continuarien treballant a la mateixa empresa, que ja tenien allotjament, que són treballadors necessaris... És evident que s’ha de regular el tema de les contractacions, és evident també que ara mateix a Andorra ja som massa gent, però penso que no venia de 75 persones més. Aquests 75 treballadors els vàrem portar nosaltres i ara també nosaltres els deixem sense feina i els fem fora. No crec, doncs, que hagi estat una decisió gaire encertada per part del nostre Govern aquesta reconducció de la mesura del 25-10-2023 que permetia a les empreses donar resposta a la necessitat de treballadors (rebaixava a dos anys la permanència en un mateix treball o bé acreditar un any a Andorra). Exigeixen ara quatre anys d’experiència professional demostrable en la mateixa activitat laboral. Tot plegat deixa 75 persones que ja estaven a Andorra al carrer amb l’excusa de fer el creixement més sostenible, o que aquest creixement no sigui assumible, ens diuen... I, per cert, sense oblidar que nosaltres també som extracomunitaris, almenys de moment.