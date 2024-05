Carrers per a vianants

Creat: Actualitzat:

Escaldes destinarà 911.000 euros als treballs per fer per a vianants l’últim tram de Carlemany. Concretament, és el tram que va des de l’encreuament amb l’avinguda de les Escoles fins a la nova plaça de l’església, així que es pretén “obrir aquesta zona als vianants”. No ho critico, però em semblen molts diners per a un tram tant petit, sobretot tenint en compte que ara mateix la zona per a vianants a partir de la plaça Coprínceps cap amunt no serveix de gran cosa, ja que no hi ha pràcticament mai ningú. Tant si ens agraden com si no les zones exclusives per a vianants, tot obviant els problemes circulatoris de vehicles que comporten, s’ha de reconèixer que els trams per a vianants tant de l’avinguda Meritxell com de Carlemany funcionen molt bé. Ja m’agradaria a mi poder disposar a Sant Julià de Lòria d’una avinguda Verge de Canòlich exclusiva per a vianants. És clar que això és impensable almenys fins que no ens acabin la maleïda desviació. Segurament no arribaríem mai a tenir el turisme de què disposen a Andorra la Vella i Escaldes, però crec que seria molt bo per a Sant Julià. Personalment, m’encanten les zones exclusives per a vianants. Un altre tema són els problemes en la circulació de vehicles, sobretot a Escaldes, i més que res en sentit de baixada des d’Encamp. Penso que aquest problema s’hauria d’haver solucionat de millor manera. Anar amb vehicle a aquesta zona actualment és bastant caòtic. No comporta tants problemes la zona de vianants d’Andorra la Vella. I no penso que comportés cap problema a Sant Julià de Lòria. Evidentment amb una desviació com Déu mana.