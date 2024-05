Creat: Actualitzat:

Quines són les motivacions dels votants? Què mobilitza la ciutadania? Quins són els líders capaços d’influenciar en el comportament dels electors i què tenen de diferent dels altres? Per què es desencisa l’elector? Què l’impulsa a l’abstenció? Quins són els factors de la desafecció política en la nostra societat? Són variables a tenir en compte a l’hora de planificar una campanya o construir un partit que aspiri a guanyar i governar. Quan es vota seguint la ideologia, les persones que formen les llistes i quan els potencia el vot útil per sobre de les preferències. Tot això està més que estudiat en estratègies polítiques, enquestes i estudis dels quals els assessors i empreses n’han fet una professió a base d’estadística. El que és clar és que saber tocar els temes clau en els moments oportuns pot fer capgirar intencions de vot, guanyar eleccions i mobilitzar militants. L’art de saber el moment oportú, de tenir l’habilitat de fer passar el missatge i sobretot de connectar de forma encertada amb el vessant més poc racional, però el que més mobilitza. L’astúcia i l’olfacte són bàsics per, primer, llegir i, després, saber bolcar la situació per portar-la on interessa. Un tema apassionant, un joc, una partida de pòquer en la qual mires als ulls i no necessàriament s’han de tenir les millors cartes, sinó saber-les jugar millor.