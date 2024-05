Viure de vendre fum

Creat: Actualitzat:

Sempre han existit falsos remeis contra la calvície i gent disposada a rentar-se el cap amb pixats de ruc tot esperant el miracle de veure brots nous a la calba. I també han existit sempre persones disposades a fer negoci a base d’enganyifes, professionals de vendre fum a preu d’or i viure de la ignorància dels altres. Res de nou a l’horitzó amb els vividors actuals que intenten vendre’t la clau de l’èxit, de fer-te ric o de com assolir la felicitat. La diferència és que abans, d’aquests personatges en passava un de tant en tant per cada poble (i per seguretat molts no repetien visita, no fos cas que algun entabanat s’emprenyés amb la manca de resultats d’alguna poció màgica). Però ara, tota aquesta patuleia ha trobat en les xarxes socials el lloc idoni per fer arribar els seus suposats miracles a milers de persones sense la necessitat de moure’s del sofà de casa, i això ha fet que proliferin com les mosques al voltant d’una tifa. En l’era dels vídeos als telèfons dits intel·ligents, de cada tres clips un és una recepta de cuina, l’altre un tutorial de com maquillar-te per no semblar un goril·la el dia del teu casament i el tercer t’explica la manera de com ser feliç, ric i exitós amb un seguit d’hàbits absurds. El més divertit de tot és que aquest tipus de personatges busquen copar al màxim tots els àmbits de la vida pública i no tenint-ne prou amb les xarxes socials, han trobat en Sant Jordi l’excusa perfecta per publicar un llibre, un fenomen que es repeteix arreu on se celebra el dia del llibre. El que no saben és que si realment vols ser ric i tenir èxit, amb els llibres no aconseguiràs ni una cosa ni l’altra.