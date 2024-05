Naturland privat

Creat: Actualitzat:

Sembla que un grup d’empresaris andorrans i estrangers estava disposat a assumir el deute de Naturland a canvi d’una concessió per desenvolupar un nou projecte als terrenys de la Rabassa. Em sembla recordar quelcom sobre aquest tema. L’anterior majoria comunal feia mesos que mantenia contactes amb aquests empresaris i el nou mandatari comunal diu que ell no ho sabia. Carai, si a mi em sona el tema, per alguna cosa serà... Ara mateix sembla que ja no interessa aquest projecte. Segons ens diuen, “comportaria un desenvolupament urbanístic important a la zona”. I també sembla que s’ha descartat la idea. La idea era posar un centre d’entrenament per a esportistes d’elit i la construcció d’un centre d’educació en medicina i salut de l’esport. Encara que no penso que fos gaire rendible... Personalment, a mi no em semblaria gens malament i no crec que comportés cap problema ni urbanístic, ni ambiental, ni de res... Tot al contrari. Primer de tot, permetria eixugar el deute de Naturland, que bona falta ens fa. En segon lloc, les instal·lacions no crec que fessin cap mal (com ja he comentat). En tercer lloc, penso que hi vindria més gent a passar més dies i potser ajudarien la parròquia donant-li més vida i no tan sols seria el turista que passa per allà de visita i marxa tot seguit, sense consumir res a Sant Julià. Ja ens han comentat que el comú no transferirà més diners a Naturland i em sembla molt bé, però cal no oblidar que segueix avalant les línies de crèdit, fet que comportaria que acabarà pagant, ja que Naturland no generarà mai beneficis per retornar aquestes línies de crèdit.