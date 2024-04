El deute de Govern

Creat: Actualitzat:

Hi ha molta gent que ara mateix pot estar molt preocupada pel deute de Govern. Són diners que evidentment es deuen als bancs, encara que ens puguin donar moltes facilitats per al seu retorn (o no), ja que amb els diners que estan guanyant no crec que els preocupi gaire. D’altra banda, potser que ja ens donessin algun tipus d’interès pels diners que hi tenim dipositats... Doncs es veu que no, diuen que l’any 2025 ja en parlarem. Això sí, no et quedis mai en números vermells, es veu que la “cosa” funciona de diferent manera. Amb les darreres notícies del cas BPA penso que no hauríem d’estar gaire preocupats pel deute del nostre Govern: tenim ara mateix uns 200 clients d’aquest banc, ja inexistent i en fallida, amb uns 700 milions d’euros retinguts. Es tracta de clients que durant els anys que dura la “història” no han aportat documentació que descarti l’origen delictiu dels fons (i, segons sembla, ara mateix això ja no es pot fer), i és molt improbable que puguin recuperar els diners. Per molt que ara mateix disposin d’uns 30 dies més per fer les seves reclamacions, dubto molt que si no ho han fet fins ara es posin les piles el darrer mes (es veu que aquestes piles ja ni funcionen). Per què ens hem de preocupar, doncs, pel deute del nostre Govern, si entraran properament uns 700 milions d’euros? Pot ser que tot plegat fos precisament per aquest motiu? Val a dir que s’ha de tenir imaginació, si això fos veritat... Ens acabaran ja d’una vegada per totes la desviació de Sant Julià? A la parròquia, de ben segur perdonaríem tot el procediment... En tot cas, penso que sí, que aquests diners acabaran a les arques de Govern...