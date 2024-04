Creat: Actualitzat:

Quan s’apropa Sant Jordi, m’envaeix una sensació agredolça. No és per la meteorologia, una de les meves fixacions. El que cada any em fastigueja més és tota la parafernàlia promocional que envolta l’esdeveniment. Ja fa un grapat de dies que ens estan colpejant des de tots els angles possibles amb les mil i una novetats que sortiran a la venda per la diada. I pitjor encara, gosen dir-nos quines són les novetats que “ho petaran”! Vaja, que mentre enfilo aquestes ratlles, el pa ja està tot venut. Ni diada, ni roses, del que es tracta és que vostè, jo i tot fill de veí compri un llibre. Perquè sempre i en tot moment parlen de comprar. L’acte de llegir, ja per si de cas, si tenim un moment, quan ens vagi bé... O, si no, sempre podem guardar el llibre per les vacances. D’obligat compliment és comprar, perquè per això es gasten els calerons en campanyes promocionals que (massa) sovint, insulten la intel·ligència del possible lector. El missatge és el producte, per sobre de qualsevol altra consideració. Sembla que la resta de l’any, tot i no estar prohibit, no calgui llegir. Afortunadament (per a mi), malgrat que el simbolisme de la jornada estigui infectat pel virus consumista, sempre queda el recurs dels inestimables i mai prou ponderats llibreters de proximitat. Més enllà de modismes i collonades escripturades (o no) per personatges (pseudo) mediàtics, ells i elles ens assessoraran per gaudir d’una bona lectura. Una experiència única i irrepetible, car cada llibre és un univers que ens obre nous horitzons personals i intransferibles, sense moure’ns de la butaca. I, per cert, no cal esperar que sigui 23 d’abril per descobrir-ho!