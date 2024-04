Sobre llibres

S’acosta una festa tan bella visualment com potent intel·lectualment i amb un fons ambiciosament cultural. El dia de l’amor i la lectura, barrejats i perfectament, amb llegenda de dracs i princeses inclosos. Sant Jordi, una fusió tan perfecte com la seva implantació, tornarà a omplir els carrers de flors majoritàriament vermelles i una munió de persones a la recerca d’un bon llibre i de la rosa perfecta per regalar. I entremig de tots els best-sellers i novetats internacionals de l’any, un espai per la cada cop més prolífica creació andorrana. Autors com Eva Arasa, amb els seus Cossos estranys, Melània Vinyals, que s’estrena amb Les aparences enganyen, la veterana escriptora Ludmilla Lacueva, que publica Vots de sang, el mediàtic Gabriel Fernàndez, amb una biografia, Amunt i avall, o Lara de Miguel, amb Benvinguda a la realitat, entre molts d’altres, presenten llibres enmig de tota l’oferta literària. Posar l’accent i potenciar els nostres autors és donar suport a la cultura del país i la llengua. Evidenciar el talent andorrà, tant el més novell com el més expert, entre una oferta global i tan gran com és la literària, posa de manifest tot el que el país pot oferir. Sant Jordi torna per omplir de màgia els carrers de les ciutats i per recordar-nos que és possible somniar a través de l’olor de les pàgines d’un llibre, i aprendre i compartir experiències reals o imaginàries.