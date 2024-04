Creat: Actualitzat:

Entre la nombrosa bibliografia sobre estratègia empresarial i lideratge va bé de vegades trobar petits tresors. Assitia aquesta setmana a una conferència sobre lideratge i els nous estils de direcció. El convidat del chapter d’Esade era Andrés Ray, professor d’aquesta universitat, mentor i consultor internacional d’organització d’empreses. És autor de llibres com Digital Soft Skills, en què analitza quines han de ser les habilitats del nou líder en un entorn VUCA i cada cop més tecnològic. Lluny, deia Raya, queden els estils dictatorials en què les ordres jeràrquiques se segueixen de forma innegociable i seguint l’estructura empresarial. Els directius són ara persones que saben formar equips pluridisciplinaris, amb talent i bons coneixements, que escolten i dirigeixen amb empatia i corresponsabilitat. Diu Raya, ho deia a la conferència, que un bon líder es fa i que, per tant, ha d’aprendre a ser-ho. I per sobre de totes les habilitats, la més important, sens dubte, és la intel·ligència emocional. Seguia Raya, en una conversa amb l’experta andorrana en lideratge i coach Claudia Cornella, que està demostrat que les persones amb intel·ligència emocional desenvolupen millor les altres habilitats skills i que aquesta és, sens dubte, la més important i poderosa. El contacte físic, les reunions presencials i el control de les situacions que tenen menys a veure amb allò racional i més amb l’emoció acabaven sent les claus de l’èxit d’una bona gestió empresarial. I un líder no ordena, influencia i dirigeix.