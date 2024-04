No soc cap expert en la matèria de les esllavissades de pedres a les muntanyes, però el que tinc molt clar és que si sol passar en algun lloc determinat, el més segur és que torni a passar. El que no deixa de sorprendre’m són algunes declaracions que fan algunes vegades des de Govern. En aquest cas, “Govern confirma que la zona de Ciutat de Valls on va tenir lloc l’esllavissada no presenta una perillositat major que abans del despreniment”. Em sembla molt correcta l’afirmació (en to irònic), evidentment la perillositat és la mateixa i, per cert, molt elevada. Ben segur tornaran a baixar sempre més pedres... O sigui que segueix sent igual de perillós. Aquestes declaracions de Govern no em deixen gaire tranquil, ja que es tracta d’una zona molt perillosa d’aquest risc. I suposo que en molts altres indrets, que potser no ha passat mai res, no podrem estar mai tranquils. Per aquest motiu s’hauria de controlar periòdicament els llocs amb riscos de despreniments, i no tan sols un cop l’any. Evidentment, el que ja s’ha construït ja està fet i no es pot tirar ara mateix a terra i fer fora tots aquells que hi habiten. Però potser sí que es podria canviar el tema de zones de perillositat mitjana (edificables amb proteccions) per zones no edificables, igual que les zones de perillositat alta. Penso que sempre que existeixi perillositat la zona ha de ser no edificable, ja que molts cops aquestes proteccions no són suficients. I, per cert, penso que a la zona de Ciutat de Valls encara s’estan realitzant més construccions. En fi, potser el problema encara consisteix on ficar la inversió estrangera...