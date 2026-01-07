2026
Ja hem encetat un nou any. De fet, ja fa uns dies que el vam iniciar, però molta gent encara està desitjant bon any, sobretot a Sant Julià de Lòria perquè avui és festiu. De fet, els lauredians sempre hem disposat d’un dia més de festa per gaudir dels regals de Reis. No s’anuncien gaires canvis respecte a l’any anterior, ja que pràcticament es deixa tot per a l’any 2027. Tindrà aquest fet res a veure amb les eleccions? Tant les comunals com les generals estan previstes per a aquest exercici i dubto molt que n’hi hagi d’avançades... Les grans obres, com la desviació de la Massana i la de Sant Julià, tenen prevista la seva finalització el 2027, si no s’allarguen els terminis. També l’obertura total del Centre Cultural lauredià, si no cauen més parts de la façana. Així com la residència universitària i la residència de la gent gran a la mateixa vila. El que sí que canviarà una mica serà la comptabilitat dels empresaris, amb el dipòsit de comptes obligatori per a tothom en un sol tràmit, separant la part fiscal de la part comptable i estadística. Això sí, esperant uns formularis més senzills per al petit empresari i un accés no tan complex com el certificat digital, del qual tan sols se n’han emès un 71% per a la població. Tot plegat pot suposar un greu problema per a molts d’aquests petits empresaris. El que també entrarà en vigor és el nou sistema “entry-exit” en el control de fronteres, amb teòricament un suposat control automàtic del temps permès d’estada al nostre país, que no comporti uns controls exhaustius o aleatoris que multiplicarien les cues de vehicles. En la part esportiva, haurem d’esperar a veure si tant l’FC Andorra segueix a la segona divisió espanyola com el bàsquet MoraBanc Andorra a la primera divisió.