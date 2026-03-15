Van Gogh Alive
Quan viatjo a ciutats grans, sempre aprofito per visitar els seus museus i poder veure obres mestres que havia estudiat de jove, però que només podíem veure al reproductor de diapositives dels profes o a les còpies (sempre massa petites) dels llibres de text. No dec ser l’únic i suposo que els amants del teatre, els musicals o la música també aprofiten els seus viatges per gaudir d’aquella oferta cultural que normalment només es troba en aquestes capitals. Doncs a Andorra estem de sort perquè des de fa uns mesos podem gaudir de l’exposició immersiva Van Gogh Alive, que normalment només es pot veure en grans ciutats. Òbviament, no és l’exposició de l’obra original del neerlandès, però és que no pretén ser-ho, sinó una manera original, innovadora i moderna d’apropar-se a la seva vida, amb un llenguatge que combina la tradició de la història de l’art amb els avantatges de la innovació tecnològica. No són els quadres de Van Gogh, ni volen substituir-los, sinó un muntatge de grans dimensions (amb reproduccions que es poden tocar) que pretén convidar a conèixer d’una manera viva i entenedora l’estreta relació entre l’obra i la vida de l’artista. El primer espai seria el més convencional, si no fos per les seves proporcions impactants i que ajuden a situar-se en les etapes vitals i creatives de Van Gogh, i tot seguit es passa a un segon espai (de mida encara més sorprenent) on l’obra del pintor pren vida i ens obliga a capbussar-nos dins dels quadres mentre els relacionem amb fragments de les cartes de l’artista, on es revela la seva psicologia complexa i que ajuda a comprendre la seva obra. És realment una vivència immersiva i no en vull donar més detalls per evitar de fer spoilers, perquè crec que l’experiència paga la pena. El millor de tot és que el plantejament permet que ho pugui gaudir qualsevol amant de l’art o algú que no en sàpiga pràcticament res. De fet, no ens trobem davant del concepte d’exposició clàssica, sinó en el d’experiència immersiva. Per últim, l’espai de realitat virtual és on seguim les passes de l’artista i entrem dins la seva l’obra. A l’Illa Carlemany han reproduït l’habitació del pintor a Arles i a quatre passes d’allà, al Prat del Roure, es pot veure Van Gogh Alive fins a l’abril. Molt recomanable.