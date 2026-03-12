Paraules buides
Llegeixo l’entrevista, les declaracions de l’ambaixador de Rússia al Principat. Paraules buides, sense cap fonament, des del meu punt de vista. Parlar de la neutralitat andorrana o de la manca d’ella, quan el teu país n’ha envaït un altre, no té cap sentit, com tampoc té cap sentit escoltar les bestieses que diu l’altre il·luminat a l’altra banda de l’Atlàntic. Corren temps difícils per a la intel·ligència, la humanitat i els principis més elementals. Millán-Astray, fundador de la Legió espanyola i un dels principals actors de la Guerra Civil Espanyola, va fer cèlebre aquella frase de “¡Viva la muerte! ¡Muera la intel·ligència!”. Va passar l’any 1936, quan va entrar a la Universitat de Salamanca i va interrompre un discurs de Miguel de Unamuno. Diuen les cròniques que l’escriptor va contestar amb la frase: “Venceréis, però no convenceréis.” L’anècdota és aplicable al món que estem vivint. I es pot traspassar a diferents àmbits i esferes de poder. Rússia pot esgrimir mil raons per envair Ucraïna, però, ho repeteixo, no té cap fonament real, ni legal, no hi ha per on agafar-ho. Pel camí queden milers de morts, no sols ucraïnesos que defensen la seva terra, sinó joves russos condemnats a morir per la voluntat d’uns dirigents ineptes i que sols busquen el seu interès personal. De debò, Rússia li ha fet un favor a la gent del Donbàs, a les persones prorusses que volia protegir? Andorra fa bé de donar suport a Ucraïna, en primer lloc, per convicció, però també per sentit pràctic, ja que sols faltaria que anéssim en direcció contrària, ja no dic d’Europa (perquè si ho faig se’m menjaran els partidaris del no), sinó els nostres veïns, que si bé ens van atorgar uns privilegis l’any 1278, si volen se’ns poden cruspir en un tres i no res. Exagero una mica, òbviament. Però sí, fa certa ràbia llegir manifestacions d’aquest tipus i acabar la locució parlant de protecció del medi ambient entre Andorra i Rússia. Almenys, això sí, advoca per aconseguir la pau. Tot i que no sembla que els dirigents del seu país vulguin resoldre el conflicte aviat. Saben que el desgast és superior per part d’Ucraïna. També la resistència. Però si alguna cosa pot fer Rússia és aturar la guerra que va començar. La resta, no serveix de res.